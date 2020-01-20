رياضة | وزارة الرياضة تبدأ اختبارات الموهوبين في الاسكواش آخر يناير بالقاهرة وبورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة تبدأ اختبارات الموهوبين في الاسكواش آخر يناير بالقاهرة وبورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه من المقرر اختيار 20% من قوام مركزي التدريب من أبناء شهداء القوات المسلحة، والشرطة والايتام، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية في مختلف قطاعاتها لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الوطن، وتقديرًا من وزارة الشباب والرياضة لأرواحهم الخالدة.
ويستهدف المشروع اختيار المواهب الناشئة مواليد 2012، 2013،2014 في رياضة الاسكواش لتكوين قاعدة عريضة من ممارسي رياضة الاسكواش بجمهورية مصر العربية، واستمرار الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في المستقبل واعداد أجيال جديدة تستطيع الاستمرار في كتابة التاريخ الرياضي المصري في اللعبة.
على أن يكون تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمختبرين وشروط القبول والتوقيتات والتواريخ الخاصة ببدء الاختبارات على بوابة مصر للشباب والرياضة ومن خلال الرابط التالي.. اضغط هنا
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة وقعت بروتوكول تعاون خلال شهر ديسمبر من عام 2019 مع البنك الأهلي المصري أحد أكبر المؤسسات الاقتصادية الداعمة للمجال الرياضي لتنفيذ المشروع القومي لموهوبي الاسكواش بإجمالي 250 لاعب ولاعبة بمحافظتي القاهرة وبورسعيد كما وافق مجلس الوزراء علي اعتماد المشروع.