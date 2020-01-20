رياضة | 18 لاعبًا في قائمة المنصورة لمواجهة الحمام بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 لاعبًا في قائمة المنصورة لمواجهة الحمام بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إختار ياسر عبدالواحدـ المدير الفني للمنصورة، ١٨لاعب، استعدادا لمواجهه نظيره الحمام المطروحي، عصر الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر لدوري القسم الثاني المجموعه الثالثى.

وشملت قائمة المنصورة، عاطف نصحي وفتحي سلامه، ووائل السعدني وعصام نصار وعبدالرحمن حسان وحازم هاني مواليد 2001، وفتوح متولي وأحمد عبدالعال ومؤمن فكري العائد من الإصابة بالرباط الصليبي، وعبدالسميع ابراهيم واسلام حمدينو ومحمد توكل مواليد 2000 ومحروس ابراهيم ومحمد عادل تيجانا وأحمد رجب هريسه ووليد عطيه وحسام جلال .

وشهدت مباراة الدور الأول، التي أقيمت على ملعب الحمام، التعادل السلبي، بجون أهداف.

ومن المقرر أن يراقب المباراة التي ستقام في استاد المنصورة، هشام علي، من لجنة مسابقات الغربية.