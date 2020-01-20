رياضة | غزل المحلة يضم مهاجم الإسماعيلي علي سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يضم مهاجم الإسماعيلي علي سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد في الحصول علي خدمات محمود صلاح مهاجم الإسماعيلي علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحضر اللاعب الي مقر النادي اليوم وجمعته جلسة مع خالد عيد المدير الفني وطه السيد المشرف العام علي الكرة ووكيل اللاعب، انتهت بالاتفاق علي كافة البنود وانتقاله للفريق المحلاوي لمدة 6 أشهر، وتضم قائمة غزل المحلة حتي الآن:-

في حراسة المرمى، محمد البشبيشى، ومصطفى عبد الستار، وأحمد شوقى.

خط الدفاع، محمد سامى، وفتح الله، وإبراهيم أبو الريش، وحسن عبده، وعبد القادر (ناشئ)

ظهير أيسر، جلال العقدة، وفتحى مبروك، محمود علاء (ناشئ).

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ظهير أيمن، هانى عادل، ومحمد كيمو، ومعتز محب (ناشئ)

خط الوسط المدافع، أحمد عادل، وبسام ماهر، وأشرف سيد، وساديه أوليفر، وحسام حسن وأحمد الندرى (ناشئين)

خط الوسط المهاجم، خالد الاخميمى، ومحمد حموشة، وخالد رسلان، ومحمد حمدان، وهشام بلحة، ويحيى حامد، ومحمد غلوش (ناشئ)، والجدد بلال زكريا واسلام الفار.

خط الهجوم، أبو النصر حلمى، وصلاح خطاب، وخالد كساب، وعبده يحيى (ناشئ)، والجدد سيد شعبان ومحمود صلاح، ورحل عن الفريق الإفريقي باتريك ادو وسيد حسن.

ويستعد غزل المحلة لاستضافة مالية كفر الزيات في إفتتاحية الدور الثاني للمجموعة الثالثة بحري يوم الاربعاء المقبل محتلا المركز الثاني برصيد 21 نقطة.