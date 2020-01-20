رياضة | 10 آلاف مشجع لمواجهة الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 آلاف مشجع لمواجهة الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونظيره النجم الساحلي، في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحضر من جانب النادي الأهلي 9800 مشجع بينما يحصل نادي النجم الساحلي على 200 تذكرة على أن يتم طباعة التذاكر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم الجمعة قبل أن يتم تعديل موعد اللقاء من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ليقام يوم الأحد.

ويحتاج النادي الأهلي للفوز من أجل تجديد آماله في الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يحل النجم الساحلي في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط والهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط وأخيرًا بلاتينيوم الزيمبابوي برصيد نقطة وحيدة.