اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الهلال اليوم YALLA Hilal

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي لزواره رابط مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها عبر شاشة قناة KSA SPORTS HD 1 بصوت المعلق بلال علام، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

سبق وأن التقى فريقي الفيصلي والهلال في دور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز الموج الأزرق في هذه المباراة بركلات الترجيح بعد انتهاء وقتي المواجهة الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

يدخل زعيم آسيا المواجهة القادمة وهو منتشٍ بالفوز على الاتفاق في نصف نهائي كأس الملك على حساب الاتفاق بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ويمتلك الهلال في رصيده 30 نقطة يتواجد بهم في صادرة جدول ترتيب دوري المحترفين، ويتقاسم الصدارة مع النصر صاحب الوصافة مع فارق عدد الاهداف.

سيستخدم المدرب رازفان لوشيسكو في مباراته أمام الفيصلي كامل أسلحته لأهمية المواجهة، إذ سترفع من حظوظ الفريق الأزرق بالمنافسة على لقب النسخة الجاري من الدوري، ومن المتوقع أن يعتمد على التشكيلة التالية:

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حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك

الوسط: جوستافو كويار – عبد الله عطيف

الهجوم: سالم الدوسري – سيباسيتان جيوفينكو – كارلوس إدواردو