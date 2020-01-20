اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر Hilal Today كورة لايف KSA SPORTS المفتوحة الهلال Hilal

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يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي مساء الاثنين 20 يناير 2020، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستجري أحداثها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وسيتم نشر تفاصيل لقاء الهلال ضد الفيصلي وكل ما يتعلق في هذه المواجهة القوية.

ويعرض الخليج 365 سبورت لمتابعيه مشاهد مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم، التي من المقرر أن يتم نقلها عبر قناة KSA SPORTS 1 HD بصوت المعلق بلال علام، عند الساعة 6:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 5:10 مساءا بتوقيت القاهر، وسيكون هناك استديو تحليلي قبل اللقاء وبعده للحديث عن تفاصيل اللقاء المثير بين الهلال والفيصلي مباشر.

قبل بداية مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم، يتطلع الهلال متصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، إلى مواصلة انتصاراته، وحصد النقاط الثلاث، من أجل الابتعاد عن منافسه المباشر نادي النصر، الذي يتساوى بنفس الرصيد من النقاط، وحقق الهلال الفوز في آخر مبارياته أمام الاتفاق في كأس الملك بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحجز مقعده في نصف النهائي حيث سيواجه أبها في منافسات المربع الذهبي من المسابقة.

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على الجانب الآخر، يسعى الفيصلي صحاب الأرض والجمهور، إلى تحقيق نتيجة جيدة أمام الهلال، تُمكنه من التقدم في قائمة الترتيب، كما يحتل الفيصلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة، ولديه حان فز كبير لرد الاعتبار والانتقام من الهلال الذي أخرجه من كأس الملك.

وهذه المباراة الأخيرة المؤجلة لنادي الهلال في الدوري، والتي تم تأجيلها، بسبب انشغال الزعيم في الاستحقاق القاري في نهائي دوري أبطال آسيا ومونديال الأندية.

ومن المتوقع أن يخوض مدرب الهلال رازفان لوشيسكو لقاء الفيصلي، بأفضل تشكيلة ممكنة، من أجل الفوز والعودة بالثلاث نقاط، ويبدو أن الطريقة نفسها التي لعب بها في المباريات السابقة، وسيكون في حراسة المرمى عبدالله المعيوف، وفي الدفاع، علي البليهي وياسر الشهراني وجانج هيون سو ومحمد البريك وجوستافو كوريا وعبدالله عطيف و سالم الدوسري وسيباسيتيان جيوفينكو وكارلوس إدواردو.