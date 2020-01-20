حارس مانشستر يونايتد ينجو من "حادث مروّع"

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تضررت سيارة سيرجيو روميرو بشكل كبير في الحادث

نجا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيرجيو روميرو، من حادث سير مروع، إثر اصطدام سيارته الفارهة بحاجز على جانب الطريق في منطقة كارينغتون.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن سيارة روميرو وهي من نوع "لمبرغيني" ويصل سعرها إلى 170 ألف جنيه إسترليني، اصطدمت حينما كان حارس مرمى "الشياطين الحمر" في طريقه للانضمام لتدريبات النادي.

ورغم تضرر السيارة بشكل بليغ من جرّاء الحادث المروّع، لم يصب روميرو بأي جروح، وفق ما أكده النادي الإنجليزي.

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وتمكن روميرو البالغ 32 عاما من خوض التدريب بعد ساعات فقط من انهزام زملائه بهدفين دون مقابل أمام ليفربول.

ووفق الصحيفة البريطانية فقد حضر عناصر الشرطة إلى موقع الحادث، لمعاينة ما حصل، وتقييم الأضرار.