الامارات | تعرف إلى مجموعة الإمارات في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مجموعة الإمارات في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجريت مراسم قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة اليوم، بالعاصمة الرياض. ويشارك 16 منتخباً في البطولة التي تقام لأول مرة في تاريخ البطولات العربية، وتستضيفها السعودية في الفترة من 26 فبراير المقبل وحتى الخامس من مارس. وجاءت المجموعات الأربع للبطولة على النحو التالي: Advertisements المجموعة الأولى: العراق وتونس وموريتانيا والكويت. المجموعة الثانية: المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي. المجموعة الثالثة: السعودية وفلسطين والجزائر ومصر. المجموعة الرابعة: السودان وليبيا والإمارات وجزر القمر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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