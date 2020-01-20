شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبها يجدد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 جددت إدارة نادي أبها تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين وذلك في حضور محمد أبو حثرة. حيث جدد الفريق عقد عبدالعالي المحمدي حارس مرمي الفريق لمدة موسمين لإحتياج الفريق إليه. Advertisements ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر صورة للحارس وعلقت عليها: تم تجديد التعاقد مع الحارس عبدالعالي المحمدي حتي يصبح أبهاوي إلي عام 2022. حيث عبر حارس المرمي عن سعادته العارمة بهذه الخطوة الهامة الذي اتخذها بتجديد تعاقده، واعداً الجماهير بالظهور بشكل لائق ومستوي مميز.

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