شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والإتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين طلائع الجيش والإتحاد السكندرى بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للدورى .

جاءت أحداث الشوط سريعة من جانب الفريقين وظهر عليهم الرغبة فى تحقيق الفوز والثلاث نقاط نظرا لسلسلة النتائج السلبية التى حققوها فى الأسابيع الأخيرة للدورى أدت لتقهقر ترتيبهما ، وقد أضاع لاعبو الطلائع العديد من الفرص السهلة امام مرمى عماد السيد حارس مرمى الإتحاد ، بينما أضاع الأوغندى إيمانويل اكوى مهاجم الإتحاد أخطر فرص فريقه بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين محمد بسام حارس الطلائع .



جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد أبو المجد، أحمد سامى، على الفيل، ناصر منسي.

خط الوسط: أحمد كابوريا، أحمد سمير، تالا نداييه، مهند لاشين، عاصم صلاح.

خط الهجوم: فرانك أنجونجا.

و جاءت تشكيل الاتحاد السكندرى على النحو التالى :

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حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع : السيد سالم ، محمد أنور ، إسلام جمال ومحمود شعبان

خط الوسط : أحمد نبيل " مانجا " ، نور السيد ، وأحمد رفعت

خط الهجوم : أكوى ، خالد قمر ، رزاق سيسية

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر 3 وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً.

وطالب طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لاعبيه بتجنب الأخطاء الدفاعية الساذجة التى يقعون فيها، وتكلفهم أهدافاً غريبة ونزيف للنقاط بشكل مستمر، وشدد المدير الفنى على لاعبيه ضرورة عدم تكرار مثل هذه الأخطاء الساذجة فى مواجهة زعيم الثغر ،ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام زعيم الثغر مكون من : "محمد بسام ، محمد أبوالمجد بوشا، علي الفيل، أحمد سامي، عاصم صلاح ، عمرو عماد السيسي، الجابوني فرانك ستيفين أنجوانجا، مهند لاشين ، السنغالي تالا نداي، عمرو جمال، أحمد عبدالرحمن زولا".

ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى لخطف النقاط الثلاث وإستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق قبل مواجهة الاسماعيلى بالبطولة العربية .