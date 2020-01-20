شكرا لقرائتكم إقبال كبير من المتطوعين فى أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت لجنة المتطوعين الخاصة بأول العاب أفريقية للأولمبياد الخاص مصر 2020 اقبالا شديدا من الشباب والشابات الراغبين في التطوع والمشاركة في الحدث الكبير.

ومنذ أعلان وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التطوع للعمل في لجان الالعاب الإفريقي وهناك اقبالا منقطع النظير، في الايام الثلاثة التي خصصها مركز التعليم المدني بالجزيرة لمقابلة المتطوعين.

و جرت مقابلات شخصية للمتطوعين الذين بلغوا أكثر من 2000 متطوع لتوفير كافة احتياجات لجان الالعاب المختلفة، ولعبت وزارة الشباب والرياضة دورا كبيرا فى توفير هذه الاعداد الكثيفة من المتطوعين من خلال المجهود الكبير

الذي بذلته دكتورة ايمان عثمان مديرة مكتب وزير الشباب والرياضة.

وكان المهندس ايمن عبد الوهاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب وتشارلز نيامبى الرئيس الإقليمي لأفريقيا قد حرصا على حضور جانبا من أخر ايام المقابلات الشخصية للمتطوعين..

وقام الدكتور شريف أبو العنيين رئيس لجنة المتطوعين بأعطاء الرئيسين الإقليميين تصورا عاما لما حدث في ايام الاختبارات الثلاث ، والتي اعتمدت على مقابلة شخصية للمتطوع، وطرح مجموعة من الأسئلة المهمة وتركوا للمتطوع حرية التحدث باللغة التي يجيدها سواء العربية أو الانجليزية أو الفرنسية .

واشترطت اللجنة في المتطوعين ضرورة اجادة لغتين على الأقل.

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ستقوم لجنة المتطوعين بفحص الاستمارات واختيار المرشحين وتحديد اللجنة التي سوف يعمل بها كل متطوع بناء على تلك المقابلة كما حضر جزء من المقابلات عضوا اللجنة التنفيذية العليا للألعاب الدكتور عماد محي الدين والدكتور شريف الفولى مديرا الرياضة والتدريب والالعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي، وسميرة العدوى مدير برنامج الشباب بالرياسة الاقليمية، ومن منطقة أفريقيا الدكتورة أسمنت سيبيا مدير الرياضة، ورومي راينك مديرة الاعلام.

وعلى مسرح وزارة الشباب والرياضة تم عقد لقاء موسع مع جميع المتطوعين الذين وقع عليهم الاختيار بحضور عضوا اللجنة التنفيذية الدكتور عماد محي الدين والدكتور شريف الفولى في الألعاب واللذان قاما بإعطاء محاضرة على الاولمبياد الخاص منذ انطلاقها عام 1968 وتطورها والألعاب العالمية سواء الصيفية اوالشتوية وكذلك الإقليمية التي أقيمت حتى الآن، وحرصا القائمين على لجنة

المتطوعين بتوضيح أداور المتطوعين وفق اللجان التي سوف ينضمون اليه، في حضور رؤساء كل اللجان ، حيث قام رئيس كل لجنة بعقد لقاء مع فريق المتطوعين المنضمين الى لجنة والحديث اليهم عن المهام التي سوف تسند

اليهم خلال إقامة الألعاب.