فايلر يكشف عن أول صفقات الأهلي في «الميركاتو» الصيفي المقبل

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كشفت الإعلامية ميرهان عمرو عن أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت ميرهان، عبر برنامجها المذاع على فضائية "تايم سبورت"، إن الأهلي يسعى لحسم صفقة أحمد حجازي، مدافع فريق ويست بروميتش الانجليزي، وذلك في ظل حاجة خط الدفاع للتدعيم بسبب إصابة عدد كبير من اللاعبين.
وأضافت الإعلامية أن المدير الفني للفريق، السويسري رينيه فايلر، هو من طلب التعاقد مع حجازي، مشيرة إلى أن المدرب لديه قناعة كاملة بامكانيات ومهارات اللاعب، فضلاً عن قلة مشاركاته مع فريقه الانجليزي
وأكدت ميرهان أن الأهلي يسعى بشدة لحسم الصفقة مبكراً في ظل حاجة الفريق له خلال الفترة المقبلة.
وأمس الأحد، نجح الأهلي في الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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