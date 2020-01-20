الأهلي يرفض عرضا مغريا للغاية لبيع أجاي للعين الإماراتي في الميركاتو الشتوي

أعلن مصدر في نادي الأهلي، إن إدارة المادي رفضت عرضا مغريا شفهيا من نادي العين الإماراتي لاستعارة أو شراء النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأحمر بداية من فترة الميركاتو الشتوي الحالي نظرا للحاجة إليه في النادي ورفض فايلر التفريط في أجاي في ظل اعتماده عليه كلاعب أساسي منذ توليه المسئولية.

كما أضاف المصدر أن العين تحدث مع مسئولي القلعة الحمراء واللاعب شفهيا قبل ارسال العرض الرسمي إلا أن الجانب الأحم أغلق المفاوضات من قبل أن تبدأ لرفض فكرة رحيل اللاعب من الأساس، وبالرغم من لان الوكيل حاول إقناع إدارة النادي الأهلي بالاستغناء عن النجم النيجيري سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي إلا أن موقف الأهلي كان واضحا ولم يقبل التفاوض مهما كانت الإغراءات تحديدا وأن الإدارة الأهلاوية ترى أن أجاي من العناصر المهمة والأساسية في صفوف الفريق والتي لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي لأن الجميع في النادي يتطلع لتوفير جميع سبل الاستقرار من أجل استعادة لقب دوري أبطال افريقيا ويرتبط أجاي بعقد مع الأهلي لمدة 3 أعوام جديدة في الفترة الماضية، برفقة زميله التونسي على معلول.