شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى والنجم الساحلى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجي" لتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلي.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة فايلر لتجهيز بادجى بدنياً وفنياً تمهيداً لدخوله فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات مع الفريق.

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ويُكّبد السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد خزينة القلعة الحمراء ما يقرب من 100 مليون جنيه، وذلك بعد تعاقد النادى مع اللاعب مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى. وقال مصدر مُطلع فى النادى لـ"الخليج 365"، إن الأهلى سيسدد مليونى يورو_ ما يقرب من 35 مليون جنيه مصرى_ لنادى رابيد فينا النمساوى على قسطين خلال عام ونصف العام، فيما سيحصل اللاعب على 56 مليون جنيه خلال مدة عقده، حيث سيحصل على 700 ألف دولار فى الموسم الأول ترتفع 50 ألف دولار فى كل موسم ويحصل فى الستة أشهر المُتبقية من الموسم الحالى على قرابة الـ300 ألف دولار، بجانب مكافآت أخرى سيحصل عليها حال تسجيل 15 هدفاً مع الفريق.

وأبدى الأنجولى جيرالدو جناح الأهلى مرونة فى شديدة فى الموافقة على الخروج من النادى على سبيل الإعارة فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية لنهاية الموسم لحل أزمة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق والذى يرفض الرحيل على سبيل الإعارة ويشترط البيع النهائى بعد الاستقرار على قيد السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد.

واستقر مسئولو الأهلى على رحيل أزارو، فى ظل عدم تقبل المهاجم المغربى فكرة جلوسه بديلاً خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى ترغب الإدارة الحمراء فى قيد بادجى سريعاً للاستعانة به فى المباريات سواء محلياً أو أفريقياً، فى الوقت الذى غرمت الإدارة الحمراء المهاجم المغربى لاعتراضه على قرارات الجهاز الفنى فى مباراة طنطا، وذلك فى إطار سياسية الالتزام التى يفرضها الجهاز الفنى على الفريق، وفقا للقواعد المعمول بها فى الأهلي.

قيد بادجى يتطلب رحيل أى من اللاعبين الأجانب الخمسة فى صفوف الأهلى، وهم "التونسى على معلول والمالى أليو ديانج والنيجيرى جونيور أجايى والمغربى وليد أزارو"، لذا فان التفكير رحيل أزارو ولكن رفض الأخير جعل هناك أزمة لابد من حلها قبل لقاء النجم الساحلى الأحد المقبل فى دورى ابطال أفريقيا.