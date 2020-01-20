شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 متطوع فى أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر
وجرت مقابلات شخصية للمتطوعين الذين بلغوا أكثر من 2000 متطوع لتوفير كل احتياجات لجان الألعاب المختلفة، ولعبت وزارة الشباب والرياضة دورا كبيرا فى توفير هذه الأعداد الكثيفة من المتطوعين.
وكان المهندس أيمن عبد الوهاب، رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب، وتشارلز نيامبى الرئيس الإقليمي لأفريقيا قد حرصا على حضور جانب من آخر أيام المقابلات الشخصية للمتطوعين.
وقام الدكتور شريف أبو العنيين، رئيس لجنة المتطوعين، بإعطاء الرئيسين الإقليميين تصورا عاما لما حدث في أيام الاختبارات الثلاث، والتى اعتمدت على مقابلة شخصية للمتطوع، وطرح مجموعة من الأسئلة المهمة وتركوا للمتطوع حرية التحدث باللغة التي يجيدها سواء العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية.
واشترطت اللجنة في المتطوعين ضرورة إجادة لغتين على الأقل، وستقوم لجنة المتطوعين بفحص الاستمارات واختيار المرشحين وتحديد اللجنة التي سوف يعمل بها كل متطوع بناء على تلك المقابلة، كما حضر جزء من المقابلات عضو اللجنة التنفيذية العليا للألعاب الدكتور عماد محيى الدين، والدكتور شريف الفولى مدير الرياضة والتدريب والألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولى، وسميرة العدوى مدير برنامج الشباب بالرئاسة الإقليمية، ومن منطقة أفريقيا الدكتورة أسمنت سيبيا مدير الرياضة، ورومي راينك مديرة الإعلام.
وعلى مسرح وزارة الشباب والرياضة تم عقد لقاء موسع مع جميع المتطوعين الذين وقع عليهم الاختيار بحضور عضوا اللجنة التنفيذية الدكتور عماد محيى الدين والدكتور شريف الفولى في الألعاب، واللذين قاما بإعطاء محاضرة على الأولمبياد الخاص منذ انطلاقها عام 1968 وتطورها والألعاب العالمية سواء الصيفية أوالشتوية، وكذلك الإقليمية التي أقيمت حتى الآن، وحرص القائمون على لجنة المتطوعين بتوضيح أداور المتطوعين وفق اللجان التي سوف ينضمون إليها، في حضور رؤساء كل اللجان، حيث قام رئيس كل لجنة بعقد لقاء مع فريق المتطوعين والحديث إليهم عن المهام التى سوف تسند إليهم خلال إقامة الألعاب.
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