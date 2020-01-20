شكرا لقرائتكم خبر عن طرائف الدورى.. لاعب دجلة يحرم فريقه من الهدف الرابع فى شباك أسوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرم أحمد حسن، لاعب وادى دجلة، فريقه من تسجيل الهدف الرابع فى شباك فريق أسوان، حيث سدد حسام عرفات الكرة وكانت فى طريقها إلى المرمى الخالى تمامًا، إلا أن أحمد حسن تدخل وقام بلمس الكرة رغم وقوعه فى مصيدة التسلل ليحرم فريقه من هدف رابع فى شباك تماسيح النيل.

ونجح وادى دجلة فى اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على أسوان بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى استضافها استاد أسوان الرياضى.

وافتتح حسام عرفات التسجيل لدجلة فى الدقيقة 17 قبل أن يضيف عبد الكبير الوادى وأحمد بيكهام الهدفين الثانى والثالث على الترتيب، وسجل فادى فريد مهاجم نادى أسوان الهدف الأول لفريقه فى شباك وادى دجلة ليقلص الفارق فى الدقيقة 65 بعد متابعة لركلة جزاء حصل عليها مهاجم أبناء الجنوب، حيث سددها فريد وتصدى لها حارس وادى دجلة قبل أن يتابع فادى فريد الكرة ويسددها بقوة فى الشباك الدجلاوية.

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بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى النقطة 13 ليتقدم 4 مراكز ليحتل المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد أسوان عند النقطة 9 فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.