شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الإصابة.. سعد سمير برفقة محمد هانى وحسين السيد فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مدافع النادى الأهلى سعد سمير، والذى يتلقى العلاج حاليا بعد إصابته بقطع فى وتر "إكيليس"، على زيارة زملائه ودعمهم من داخل النادى. محمد هانى مدافع النادى الأهلى نشر عبر حسابه على إنستجرام، صورتين تجمعه بسعد مير، وكذلك حسين السيد، من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وعلق على الصورتين قائلا: "الأصدقاء يأتون ويذهبون، لكن البعض سيبقى موجود دائما".



هانى وسعد وحسين فى الجيم



هانى وسعد وحسين

وكان سعد قد زار النادى الأهلى قبل أسبوع، وحرص على التواجد بين أعضاء الفريق والجهاز الفنى، فيما حرص لاعبو الأهلى والجهاز الفنى على استقبال سعد بحرارة والشد من أزره، بعد العملية الجراحية التى أجراها فى وتر أكيليس، بألمانيا، عقب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الأهلى أمام بلاتينيوم التى أقيمت مؤخرا بالقاهرة فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الطبى للأهلى خلال الفترة الماضية.

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وبدأ سعد سمير تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعى، وأوضح الجهاز الطبى أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددًا، للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلى الذى سيقوم به فى القاهرة بعدها، ويغيب سعد سمير عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر على خلفية الجراحة التي أجراها.

وينتظم سعد سمير فى برنامج علاجى وضعه الخبير الألمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم في تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام في المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى ومن المقرر أن يعود سمير إلى المانيا مرة أخرى للأطمئنان على برنامجه التأهيلي الذى سيؤديه في القاهرة خلال الفترة المقبلة تحت أشراف الجهاز الطبي للأهلي.