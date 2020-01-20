شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. بيراميدز يستقر على نادي أحمد حمودي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى بيراميدز بشكل نهائي رحيل أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الحالي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

وانضم أحمد حمودى لصفوف نادي بيراميدز قادما من النادى الأهلى، فى صفقة انتقال حر، مطلع الموسم الحالي بعدما فسخ عقده مع القلعة الحمراء بالتراضي عقب تنازله عن مستحقاته المالية المتبقية، خاصة أنه رحل قبل انتهاء عقده بموسم واحد ليرحل عن الأهلى ويقوم بالتوقيع إلى بيراميدز فى صفقة انتقال حر.

واقترب مسئولو نادي بيراميدز من حسم انتقال أحمد حمودى لصفوف أحد أندية الدوري المصري الممتاز، بعد المفاوضات التى شهدتها الفترة الماضية، ومطالبة اللاعب بالانتقال لنادي كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل عودته للمستطيل الأخضر واستعادة مستواه.

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ويرغب مسئولو نادي بيراميدز في تعويض أحمد حمودى عن الخطأ الإداري الذي حدث منذ بداية الموسم، وعدم التمكن من قيده نظرًا لاكتمال القائمة واستنفاذ الاستبدالات الخمسة التي اتاحها اتحاد الكرة لكل ناد منذ انطلاق الموسم الحالي 2019 – 2020.

وتعاقد نادي بيراميدز مع أحمد حمودى خلال انتقالات الصيف في صفقة انتقال حر بعد عدم قيده في قائمة ناديه السابق الأهلي ليصبح لاعبا في صفوف النادي.

ويمتلك أحمد حمودى عدة عروض سواء من أندية داخل أو خارج مصر، حيث دخلت أحد أندية الدوري الكويتي في مفاوضات مع بيراميدز للحصول على خدمات حمودى في يناير الجاري، ويتم في الوقت الحالي دراسة كافة العروض بشكل جدي قبل اتخاذ القرار النهائي بعد العودة للاعب.

وشهدت الفترة الأخيرة تلقى أحمد حمودى عروض من عدة أندية، لكن الأيام الماضية، شهدت دخول نادي بيراميدز فى مفاوضات مكثفة مع أحد الأندية لوضع الرتوش الأخيرة على صفقة أحمد حمودي وعودته للملاعب مرة أخري فى النصف الثاني من الدوري الممتاز.