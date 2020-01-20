اخبار الرياضه

نوير يحدد شروطه لتمديد عقده مع بايرن ميونيخ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نوير يحدد شروطه لتمديد عقده مع بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل

الإثنين 20 يناير 2020

كشفت تقارير صحف المانية، عن شروط مانويل نوير حارس مرمى ​بايرن ميونيخ​ لتجديد عقده مع النادي البافاري.

وينتهي عقد نوير صاحب الـ33 عامًا مع العملاق البافاري في صيف 2021، إلا التقارير مؤخراً تشير الى امكانية رحيله بعد التعاقد مع الكسندر نوبل حارس شالكه.

Advertisements

وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فان نوير يريد تمديد عقده لثلاثة مواسم، بينما ادارة النادي تريد فقط موسمين.

وأضافت الصحيفة، ان الشرط الثاني لنوير هو رفع رابته السنوي ليتساوى مع مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي.

وأتمت الصحيفة، موضحة ان نوير ليس جاهزًا لإيجاد حل وسط في هذا الجانب.

ومن المقرر أن ينضم نوبل من شالكة إلى بايرن ميونيخ الصيف المقبل في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لـ5 سنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نوير يحدد شروطه لتمديد عقده مع بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا