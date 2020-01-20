جوارديولا: الدوري الإنكليزي أولوية لدينا

الإثنين 20 يناير 2020

أشار المدرب بيب ​غوارديولا​ إلى أن ​مانشستر سيتي​ لا يمكنه وضع بطولات كرة القدم قبل ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز في ترتيب أولويات النادي.



وقال غوارديولا: "نعم الدافع هو أن ننهي الموسم في المركز الثاني، ونتحسن كل يوم في المسابقات الثلاث الأخرى التي لدينا. يجب أن يكون هناك شيء داخلنا جميعًا، للاستمرار، والمضي قدمًا ومحاولة التحسين".

وأضاف: "لا يمكنك لعب مباريات جيدة في مسابقات الكأس عندما لا تسير بشكل جيد في الدوري الإنكليزي الممتاز. النتيجة السيئة لا تؤثر عليك يوم واحد فقط. علينا الحفاظ على المعايير بأعلى مستوى ممكن".