- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: الدوري الإنكليزي أولوية لدينا والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يناير 2020
أشار المدرب بيب غوارديولا إلى أن مانشستر سيتي لا يمكنه وضع بطولات كرة القدم قبل الدوري الإنكليزي الممتاز في ترتيب أولويات النادي.
وقال غوارديولا: "نعم الدافع هو أن ننهي الموسم في المركز الثاني، ونتحسن كل يوم في المسابقات الثلاث الأخرى التي لدينا. يجب أن يكون هناك شيء داخلنا جميعًا، للاستمرار، والمضي قدمًا ومحاولة التحسين".
وأضاف: "لا يمكنك لعب مباريات جيدة في مسابقات الكأس عندما لا تسير بشكل جيد في الدوري الإنكليزي الممتاز. النتيجة السيئة لا تؤثر عليك يوم واحد فقط. علينا الحفاظ على المعايير بأعلى مستوى ممكن".
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا: الدوري الإنكليزي أولوية لدينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.