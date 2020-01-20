شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يفوز على أسوان بثلاثية في عقر داره (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة فوزًا كبيرًا على نظيره أسوان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الإثنين، على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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تقدم وادى دجلة عن طريق حسام عرفات في الدقيقة 17، وعزز عبدالكبير الوادي النتيجة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 34، واختتم أحمد رمضان «بيكهام» أهداف فريقه في الدقيقة 38، بينما سجل هدف أسوان فادي فريد بعدما سدد ضربة جزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إليه ويسجلها في الدقيقة 66 لتنتهي المباراة بفوز دجلة 3-1.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد وادي دجلة للنقطة 13 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 9 في المركز الأخير.