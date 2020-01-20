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أستون فيلا يعلن رحيل لاعبه إلى الغرافة القطري

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي رحيل لاعبه الإيفواري جوناثان كودجيا عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد النادي انضمام «كودجيا»، صاحب الـ 30 عامًا، إلى نادي الغرافة القطري، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخاض «كودجيا» 6 مباريات فقط هذا الموسم مع الفيلانز، لم ينجح خلالها رأس الحربة في تسجيل أو صناعة أي أهداف.

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