شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو: «كورزاوا» لن يرحل عن باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو، بقاء اللاعب لايفن كورزاوا في صفوف الفريق، في ظل التقارير التي تشير إلى اقترابه من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وقال ليوناردو، حسب صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لم نتلقى أي عروض، صفر، لكورزاوا».

وكانت تقارير إنجليزية قد أكدت اقتراب نادي أرسنال من التعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي لتعزيز صفوفه تحت قيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا.

وأوضح المدير الرياضي البرازيلي: «كورزاوا يلعب مباريات كثيرة ونحن لم نسمع أي شئ، لم يتصل بنا أرسنال أبدًا».