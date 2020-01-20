شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام سليماني على رادار توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل النجم الجزائري إسلام سليماني على رادار نادي توتنهام الإنجليزي بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يبحث عن تعزيز صفوف فريقه بمهاجم بعد إصابة هدافه هاري كين.

وسيغيب هاري كين لبضعة أشهر عن توتنهام بعد تعرضه للإصابة، وهو ما جعل توتنهام يبحث عن بديل لحل الأزمة بشكل سريع، فيما ظهر اسم إسلام سليماني كأحد المرشحين للانضمام للسبيرز، حسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

ويلعب الدولي الجزائري حاليًا لنادي موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة من ليستر سيتي الإنجليزي.