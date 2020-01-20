شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن التفاصيل المالية الكاملة للحصول على عضوية النادي بالتقسيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التفاصيل المالية الخاصة بتقسيط العضوية العامة للنادي «المؤهل العالي» والتي تشمل مقر الجزيرة وفروع النادي الثلاثة بمدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، حيث تبلغ قيمة العضوية حاليا 500 ألف جنيه ــ حال تسديدها دفعة واحدة ــ مع زيادة 100 ألف جنيه في حالة التقسيط كمصروفات إدارية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تبلغ قيمة دفعة المقدم 250 ألف جنيه، على أن يتم دفع باقي قيمة العضوية على 4 أقساط سنوية قيمة كل منها 87500 جنيه، مع تحرير شيكات بالدفعات المستحقة وفقًا لتاريخ استحقاقها على العضو في ضوء فترة التقسيط الجديدة، ويحصل العضو على إقرار بالمستحقات المالية المتبقية.

وفي حال إضافة الزوجة يتم تسديد مبلغ 2760 جنيه بجانب 114 جنيها قيمة استمارة العضوية، بالإضافة إلى تسديد مبلغ 3000 جنيه قيمة الاشتراكات السنوية ومبلغ 500 جنيه لسحب استمارة العضوية.

وتبلغ قيمة العضوية العامة 600 ألف جنيه لدون المؤهلات العليا حال تسديدها «كاش»، وفي حالة التقسيط، يتم تسديد دفعة مقدمة قدرها 300 ألف جنيه، والتقسيط على أربع سنوات بفائدة سنوية بنسبة 10 %، بحيث تكون الدفعة الأولى 105 آلاف جنيه والدفعة الثانية 105 آلاف جنيه، والدفعة الثالثة 105 آلاف جنيه، والدفعة الرابعة 105 آلاف جنيه.

فرع التجمع الخامس

كما حدد المجلس التفاصيل المالية الخاصة بتقسيط عضوية فرع التجمع الخامس للحاصلين على «المؤهل العالي»، حيث تبلغ قيمتها حاليا 200 ألف جنيه، في حالة سدادها على دفعة واحدة «كاش»، وفي حال التقسيط يتم زيادة مبلغ 40 ألف جنيه، في شكل مصروفات إدارية لتبلغ القيمة النهائية للعضوية 240 ألف جنيه.

وتبلغ قيمة دُفعة المقدم 100 ألف جنيه، على أن يتم تقسيط باقي قيمة العضوية على 4 أقساط سنوية قيمة كلٍّ منها 35 ألف جنيه، مع تحرير شيكات بالدفعات المستحقة، ويحصل العضو على إقرار بالمستحقات المالية المتبقية.

وبالنسبة لشروط الحصول على عضوية التجمع الخامس للمؤهل دون العالي يتم دفع قيمة العضوية 300 ألف جنيه، حال سدادها كاش، وفي حالة التقسيط تصل قيمة العضوية إلى 360 ألف جنيه يتم تسديدها على أربع سنوات بفائدة 10 % سنويًا، وتبلغ قيمة الدفعة المقدمة: 150 ألف جنيه والقسط الأول 52500 جنيه والقسط الثاني 52500 جنيه والقسط الثالث 52500 جنيه والقسط الرابع 52500 جنيه.

ويحق للعضو استكمال العضوية العامة خلال 4 سنوات من تاريخ افتتاح الفرع، وذلك بنفس الأسعار السارية وقت اشتراكه بعضوية الفرع كما يحق له تقسيط باقي قيمة العضوية العامة على فترة سماح جديدة تمتد لأربع سنوات جديدة.

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فرع الشيخ زايد

وكشف المسئولون في الأهلي كافة التفاصيل المالية الخاصة بتقسيط عضوية فرع الشيخ زايد للحاصلين على المؤهل العالي، حيث تبلغ قيمتها 175 ألف جنيه ـ حال سدادها بشكل كامل ـ على دفعة واحدة «كاش»، وفي حالة التقسيط يتم زيادة مبلغ 35 ألف جنيه في شكل مصروفات إدارية لتبلغ القيمة النهائية للعضوية 210 آلاف جنيه يتم دفعها على أقساط.

وتبلغ قيمة الدفعة المقدمة 87500 جنيه، على أن يتم تقسيط باقي قيمة العضوية على 4 أقساط سنوية قيمة كل منها 30625 جنيها مع تحرير شيكات بالدفعات المستحقة، ويحصل العضو على إقرار بالمستحقات المالية المتبقية.

وتتمثل شروط الحصول على عضوية الشيخ زايد للمؤهل دون العالي في دفع قيمة العضوية 250 ألف جنيه حال سدادها كاش، وفي حالة التقسيط تصل قيمتها إلى 300 ألف جنيه على أربع سنوات بفائدة 10 % سنويًا.

وتبلغ قيمة الدفعة المقدمة 125 ألف جنيه والقسط الأول 43750 جنيهًا والقسط الثاني 43750 جنيهًا والقسط الثالث 43750 جنيها والقسط الرابع 43750 جنيهًا.

ويحق للعضو استكمال العضوية العامة خلال 4 سنوات من تاريخ الالتحاق بعضوية الفرع، وذلك بنفس الأسعار السارية وقت اشتراكه بعضوية الفرع كما يحق له تقسيط باقي قيمة العضوية العامة على فترة سماح جديدة تمتد لأربع سنوات جديدة.

والمستندات المطلوبة هي أصل المؤهل الدراسي، وأصل عقد الزواج (حال الزواج) مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية للعضو الرئيسي، وأصل بطاقات الرقم القومي على أن تكون حديثة وسارية لمن هم فوق الـ16 عامًا، مع أصل شهادات ميلاد الأبناء، وصورة شخصية لكل فرد من أفراد الأسرة.

وتتضمن الشروط أيضًا عدم زواج أو تخطي أي من الأبناء والبنات سن الـ25 عامًا عند سداد قيمة العضوية، بجانب استمارة العضوية التي تبلغ 500 جنيه.

يذكر أن قيمة العضوية العامة بالأهلي للمؤهل العالي ستبلغ قيمتها 750 ألف جنيه و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و250 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس اعتبارا من أول أبريل المقبل.

أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فسوف تصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه لجميع الفروع، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.