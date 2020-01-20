- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نوير يحدد شروطه لتمديد عقده مع بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
كشفت تقارير صحف المانية، عن شروط مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ لتجديد عقده مع النادي البافاري.
وينتهي عقد نوير صاحب الـ33 عامًا مع العملاق البافاري في صيف 2021، إلا التقارير مؤخراً تشير الى امكانية رحيله بعد التعاقد مع الكسندر نوبل حارس شالكه.
وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فان نوير يريد تمديد عقده لثلاثة مواسم، بينما ادارة النادي تريد فقط موسمين.
وأضافت الصحيفة، ان الشرط الثاني لنوير هو رفع رابته السنوي ليتساوى مع مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي.
وأتمت الصحيفة، موضحة ان نوير ليس جاهزًا لإيجاد حل وسط في هذا الجانب.
ومن المقرر أن ينضم نوبل من شالكة إلى بايرن ميونيخ الصيف المقبل في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لـ5 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر نوير يحدد شروطه لتمديد عقده مع بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.