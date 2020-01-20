نوير يحدد شروطه لتمديد عقده مع بايرن ميونيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

كشفت تقارير صحف المانية، عن شروط مانويل نوير حارس مرمى ​بايرن ميونيخ​ لتجديد عقده مع النادي البافاري.



وينتهي عقد نوير صاحب الـ33 عامًا مع العملاق البافاري في صيف 2021، إلا التقارير مؤخراً تشير الى امكانية رحيله بعد التعاقد مع الكسندر نوبل حارس شالكه.

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وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فان نوير يريد تمديد عقده لثلاثة مواسم، بينما ادارة النادي تريد فقط موسمين.

وأضافت الصحيفة، ان الشرط الثاني لنوير هو رفع رابته السنوي ليتساوى مع مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي.

وأتمت الصحيفة، موضحة ان نوير ليس جاهزًا لإيجاد حل وسط في هذا الجانب.

ومن المقرر أن ينضم نوبل من شالكة إلى بايرن ميونيخ الصيف المقبل في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لـ5 سنوات.