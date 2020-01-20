شكرا لقرائتكم حسام البدري يحضر مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطني على حضور مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري التى تقام حاليا على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن الاسبوع الـ 14 للدوري الممتاز وذلك لمتابعة اللاعبين فى إطار المتابعات المستمرة لجميع الأندية ، تمهيدا لاختيار العناصر المميزة لمعسكر المنتخب القادم.

ويحرص أعضاء الجهاز الفني على حضور مباريات الدوري لتوسيع قاعدة المتابعة للاعبين..ويشارك المنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، فى تصفيات أمم أفريقيا بمجموعة تضم كينيا، وجزر القمر، وتوجو، ويمتلك المنتخب المصرى نقطتين بعد جولتين من تعادلين.

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وبحسب المواعيد الجديدة تنتهى مرحلة التصفيات فى شهر سبتمبر بدلاً من نوفمبر، على أن يواجه منتخب توجو مرتين فى الجولة الثالثة والرابعة فى الفترة من 23 إلى 31 مارس، على أن تكون المباراة الأولى فى القاهرة ويتم تحديد موعدها من قبل مسئولى الجبلاية، بينما يحدد مسئولو توجو موعد المباراة الثانية.

وطلب الجهاز الفنى للمنتخب السفر بطائرة خاصة خوفاً على اللاعبين من الإجهاد والإصابات، فى ظل ضغط المباريات فى البطولات التى يشارك بها اللاعبون المختارون للمنتخب فى معسكر مارس، سواء المحليين أو الأجانب، إلى جانب رغبته فى تحقيق نتيجة الفوز لضمان تصدر المجموعة والاقتراب من التأهل، خاصة أن اللوائح تنص على تأهل الأول والثانى.