شكرا لقرائتكم الجناينى: محمد صلاح زى الفل.. وليس لنا علاقة بجوائز الاتحاد الأفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد الجناينى"، فى تصريحات لـ"الخليج 365": "التقينا بعد المباراة وتحدثنا فى أمور عديدة وسيكون متواجدا الفترة المقبلة".
وفيما يتعلق بأزمة جائزة الاتحاد الأفريقى، قال: "الجائزة بينه وبين الاتحاد الإفريقى والاتحاد المصرى ليس طرفًا فى الأمر.. وبالنسبة لنا الدنيا زى الفل، ولا يوجد أى مشكلات".
وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسة مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة الكابتن حسام البدرى، وخاصة بعد تعديل موعد إقامة بطولة الامم الإفريقية، معربًا عن أمله أن تقام كل الفعاليات الرياضية فى مصر مستقبلًا.
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