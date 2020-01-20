شكرا لقرائتكم الأهلى يغرم رامى ربيعة بـ10 آلاف بعد طرده أمام المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادى الأهلى، تغريم رامى ربيعة مدافع الفريق 10 آلاف جنيه وفقاً للائحة، بعد طرده فى مواجهة المقاولون العرب أمس الأحد، حيث قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بإبلاغ اللاعب بالعقوبة عقب ابلاغه بالأمر من قبل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وكان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، علق على طرد رامى ربيعة فى الدقيقة 73 من عمر مباراة المقاولون العرب، قائلاً: "ربيعة لم يتصرف بذكاء بشأن الحصول على الإنذار الثانى فقد كان عليه أن يتعامل بنوع من الهدوء والحنكة بعدما نال البطاقة الصفراء للمرة الأولى قبل أن يرتكب خطأ أخر ويتم طرده".

ورفض المدرب السويسرى التعليق على مستوى التحكيم، قائلاً: "لا أرغب فى الحديث عن مستوى التحكيم لكن أرى أن الحكم أحتسب أخطاء كثيرة ضد الأهلى أكثر من المقاولون".

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وفاز الأهلى على المقاولون بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان فى الدقيقتين 20 و80، خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثانى.

وضم تشكيل الأهلى كلا من: فى حراسة المرمى: محمد الشناوى، خط الدفاع أحمد فتحى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولى - عمرو السولية - محمد مجدى "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفى الهجوم جونيور أجاى، فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامى، خط الوسط: محمد مجلى - معروف يوسف - كريم مصطفى وفى الهجوم سيف الدين لجزيرى - شكرى نجيب - محمد سالم.