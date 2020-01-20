شكرا لقرائتكم وادي دجلة يسحق أسوان بثلاثية ويصعد 4 مراكز في جدول الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ونجح فادي فريد مهاجم أسوان في تقليص الفارق لصالح فريقه في الشوط الثاني، بعدما سجل الهدف الأول لأبناء الجنوب في الدقيقة 65 بعد متابعة لركلة جزاء تصدى لها حارس الفريق الدجلاوي ليسجلها فريد في الشباك.

كان الشوط الأول قد شهد تقدم فريق الغزلان على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة، حيث افتتح حسام عرفات التسجيل في الدقيقة 17 قبل أن يضيف عبد الكبير الوادي وأحمد بيكهام الهدفين الثاني والثالث على الترتيب.

بهذه النتيجة، رفع وادي دجلة رصيده إلى النقطة 13 ليتقدم 4 مراكز ليحتل المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد أسوان عند النقطة 9 فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

شهد الشوط الثاني محاولات هجومية لنادي أسوان من أجل تقليص الفارق عن طريق محمد الصباحي وأحمد الصغيري إلا أنها لم تترجم إلى أهداف في شباك الفريق الدجلاوي.

في الدقيقة 63 أشهر حكم اللقاء، الكارت الأصفر لتاكيس جونياس مدرب وادي دجلة بسبب تخطي المنطقة الفنية، قبل أن يحتسب ركلة جزاء لأسوان في الدقيقة 65 بعد تعرض فادي فريد مهاجم تماسيح للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وسجل فادي فريد مهاجم نادي أسوان الهدف الأول لفريقه في شباك وادي دجلة ليقلص الفارق في الدقيقة 65 بعد متابعة لركلة جزاء حصل عليها مهاجم أبناء الجنوب، حيث سددها فريد وتصدى لها حارس وادي دجلة قبل أن يتابع فادي فريد الكرة ويسددها بقوة في الشباك الدجلاوية.

وفي الدقيقة 80 ألغى حكم المباراة هدفاً لصالح وادي دجلة بداعي التسلل، بعد أن سدد حسام عرفات الكرة من فوق الحارس ليتابعها أحمد حسن قبل أن تدخل الكرة الشباك ويسددها ليحتسب الحكم تسلل على اللاعب أحمد حسن.

وتبادل الفريقان الأدوار الهجومية قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة النهاية في الدقيقة في الدقيقة 95 معلناً نهاية المباراة، بعد انتهاء الوقت اإضافي المقدر بـ خمس دقائق.

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الشوط الأول

بدأ نادي أسوان المباراة بضغط هجومي مستغلاً عامل الأرض، وفي الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، سدد فادي فريد مهاجم أسوان تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من محمد الصباحي صانع ألعاب تماسيح النيل، قبل أن يتصدى لها خالد وليد حارس مرمى دجلة ببراعة.

في الدقيقة 17 كشر وادي دجلة عن أنيابه الهجومية، واستطاع حسام عرفات لاعب الغزلان أن يحرز هدف التقدم لفريقه وواصل وادي دجلة الضغط الهجومي، وفي الدقيقة 33 أضاف عبد الكبير وادي لاعب وادي دجلة الهدف الثاني لفريقه، بعد تمريرة سحرية من رجب عمران من منتصف الملعب لعبد الكبير الوادي الذي مر ببراعة من حارس المرمى سدد في المرمى الخالي.

أضاف أحمد رمضان بيكهام الهدف الثالث لوادي دجلة بعد رأسية قوية في الدقيقة 37 ليعمق من جراح أبناء الجنوب، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 47.

وبدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من:

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

خالد وليد، رجب عمران، عبد الله محمود، محمود مرعي، أحمد سعيد، يعقوبا، محمد عبد العاطي، حسام عرفات، بوزاس، عبد الكبير العوادي، بيكهام.

في بدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من:

إسلام سليمان في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، أحمد عامر، الحسيني سمير، محمد الصباحي، ابراهيم القاضي، عبد الله السنجهاوي، أحمد صغيري، فادي فريد، عبد الرحمن جبنة، مصطفى دويدار.