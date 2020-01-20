شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ينهي تجميد أحمد حمودي مع بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى بيراميدز بشكل نهائي رحيل أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الحالي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

وانضم أحمد حمودى لصفوف نادي بيراميدز، قادما من النادى الأهلى، فى صفقة انتقال حر، مطلع الموسم الحالي بعدما فسخ عقده مع القلعة الحمراء بالتراضي عقب تنازله عن مستحقاته المالية المتبقية خاصة وأنه رحل قبل انتهاء عقده بموسم واحد ليرحل عن الأهلى ويقوم بالتوقيع إلى بيراميدز فى صفقة انتقال حر.

ويرغب مسئولو نادي بيراميدز في تعويض أحمد حمودى عن الخطأ الإداري الذي حدث منذ بداية الموسم، وعدم التمكن من قيده نظرًا لاكتمال القائمة واستنفاذ الاستبدالات الخمسة التي اتاحها اتحاد الكرة لكل نادى منذ انطلاق الموسم الحالي 2019 – 2020.

Advertisements

وتعاقد نادي بيراميدز مع أحمد حمودى خلال انتقالات الصيف في صفقة انتقال حر بعد عدم قيده في قائمة ناديه السابق الأهلي ليصبح لاعبا في صفوف النادي.

وأقترب مسئولو نادي بيراميدز من حسم انتقال أحمد حمودى لصفوف النادي الإسماعيلي، بعد المفاوضات التى شهدتها الفترة الماضية، ومطالبة اللاعب بالانتقال لنادي كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل عودته للمستطيل الأخضر واستعادة مستواه.

ويمتلك أحمد حمودى عدة عروض بخلاف رغبة الإسماعيلي فى ضمه، سواء من أندية داخل أو خارج مصر، حيث دخلت أحد أندية الدوري الكويتي في مفاوضات مع بيراميدز للحصول على خدمات حمودى في يناير الجاري، ويتم في الوقت الحالي دراسة كافة العروض بشكل جدي قبل اتخاذ القرار النهائي بعد العودة للاعب.

وشهدت الفترة الأخيرة تلقى أحمد حمودى عروض من عدة أندية، أبرزها المصري والإسماعيلي وإنبي وسموحة والاتحاد السكندري ويعد عرض الدراويش الأقرب للاعب، وهو ما ستحسمه الأيام القليلة القادمة بناءا على مفاوضات ناديي الإسماعيلي وبيراميدز.