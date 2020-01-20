شكرا لقرائتكم عضو مجلس سبورتنج: لا مجاملات أو حسابات انتخابية لإعادة حق ضحية الجمباز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد كريم سرور عضو مجلس إدارة نادى سبورتنج، أنه لن يكون هناك اى مجاملات أو حسابات انتخابية أو شخصية فى إعادة حق الطفلة عايدة ضحية أزمة الجمباز فى النادى السكندرى ، وتم إيقاف نشاط أكاديمية الجمباز بالنادى و كذلك إيقاف المدربة و المشرفة على الاكاديمية ، مشددا على رفضه ذلك، قائلا: " لن أسمح باى حسابات انتخابية لإعادة حق الطفلة عايدة ".

وترجع أزمة اللاعبة إلى إصابتها بخلع فى مفصل الحوض ، نتيجة حركة عنيفة من المدربة بالأكاديمية التابعة للنادى، وهو ما سيؤثر على حركة الطفلة صاحبة الخمس سنوات فيما بعد.

وأضاف سرور، أن مجلس سبورتنج قام بتشكيل لجنة فنية لتحدد مدى صحة الحركة التى قامت بها المدربة مع اللاعبة ، و هل هى حركة فنية أم لا ، خاصة وأنه بالرجوع الى الكاميرات فى الاكاديمية راينا مدى صعوبة المشهد الذى تعرضت له الطفلة من عنف خلال الحركة بالإضافة إلى أنه تم اكتشاف مفاجأت تخص المدربة بالرجوع الى الشق التدريبى لها حيث تبين أنها غير مسجلة فى الاتحاد أو نقابة المهن الرياضية .

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وكشف عضو مجلس الإدارة أن هناك امور لا تستدعى الانتظار للتحقيق بل تحتاج الى قرارات مباشرة لذلك طلب إقالة مدير النشاط الرياضى ، إلا أن مجلس الإدارة لم يكتمل لاتخاذ القرار ، على ان يتم اتخاذ قرار الاقالة فى الجلسة المقبلة .

وأشار كريم سرور، إلى أنه يتضامن مع الموضوع مع إعلان المسئولية عما حدث فى ظل كونه أحد اعضاء المجلس ، و الأكاديمية تتبع النشاط الرياضى بالنادى ، لذلك سيتم العمل على إعادة النظر فى هيكلة المنظومة الرياضية بسبورتنج

يذكر أن الطفلة عايدة تبلغ من العمر 5 سنوات تعرضت لخلع فى مفضل الحوض نتيجة حركة عنيفة قامت بها المدربة ، وتم إبلاغ مسئولى اتحاد اللعبة ، رسميا أمس لتشكيل اللجنة الفنية .