شكرا لقرائتكم المصائب لا تأتى فرادي .. المنتخب الصدمة الثانية لحارس الزمالك بعد الدكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعيش محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أوقات صعبة، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني لفريقه، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الذى قرر الاعتماد على زميله محمد أبو جبل بشكل أساسي فى حراسة العرين الأبيض سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.

صدمات محمد عواد الكروية خلال الموسم الحالي، لم تتوقف عند تواجده الدائم على مقاعد بدلاء الزمالك فى الآونة الأخيرة، بل ستمتد للمنتخب الوطني، بعدما أصبح خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري خلال المعسكر المقبل، فى ظل استبعاده الدائم من مباريات فريقه.

وتواصل الخليج 365، مع مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، لمعرفة مصير محمد عواد، من التواجد فى معسكر الفراعنة المقبل المقرر إقامته فى شهر مارس، ليؤكد أن فرص انضمام اللاعب ضئيلة للغاية، فى ظل عدم مشاركته فى المباريات مع الزمالك بانتظام وبالتالي سيكون من المنطقي ضم أسماء أخري تشارك باستمرار خلال الفترة الأخيرة.

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وطلب محمد عواد من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، إعادته للمشاركة أساسيا في مباريات الفارس الأبيض، بعدما غاب عن المشاركة بالفترة الأخيرة في كل البطولات، وأكد الحارس للمدرب الفرنسي أنه يرغب في المشاركة أساسيا في المباريات وفي حالة عدم الاعتماد عليه فإنه سيطلب الرحيل رسميا من الفريق سواء في الانتقالات الشتوية الجارية حاليا أو أي توقيت يشعر اللاعب بعدم الرغبة في وجوده داخل الفريق.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو مرتين خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال شهر يناير من العام المقبل.

ويشارك المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى فى تصفيات أمم أفريقيا فى مجموعة تضم كينيا، وجزر القمر وتوجو، ويمتلك الفراعنة نقطتين بعد جولتين من تعادلين وبحسب المواعيد الجديدة سوف تنتهي مرحلة التصفيات في شهر سبتمبر بدلا من نوفمبر، على أن يواجه منتخب توجو مرتين فى الجولة الثالثة والرابعة خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس على أن تكون المباراة الأولى فى القاهرة ويتم تحديد موعدها من قبل مسئولو الجبلاية، بينما يحدد مسئولو توجو موعد المباراة الثانية.