شكرا لقرائتكم الممتاز ب.. الجولة الـ12 تبتسم للترسانة والنجوم والداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت مباريات الجولة الـ12 للمجموعة الثانية، التى تضم أندية القاهرة والقناة، عن العديد من المفاجآت فعلى ستاد السكة الحديد تعادل الداخلية مع سيراميكا كليوباترا سلبيا فى لقاء شهد تحفظا واضحا من الفريقين، خوفا من الهزيمة ليستمر أبناء سيراميكا على قمة المجموعة برصيد 28 نقطة، بينما ارتفع رصيد أصحاب الأرض عند 20 نقطة وحافظ على المركز الثانى للمجموعة .

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز الترسانة خارج ملعبه على منتخب السويس بهدف مقابل للاشىء رافعا رصيده إلى 12 نقطة ومازال فى المركز العاشر للمجموعة إلا أنه اقترب بقوة من منطقة الوسط فى الوقت، الذى تجمد فيه رصيد أبناء الغريب عند 17 نقطة وهبط للمركز السادس، كما فاز النجوم على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 17 نقطة وتجمد رصيد أبناء حمزة الجمل عند 19 نقطة .

فى الوقت نفسه عاد بتروجت بقيادة علاء عبد العال بأغلى ثلاث نقاط من المنوفية بعد الفوز على جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، بينما تجمد رصيد شبين عند 14 نقطة، بينما تعادل المريخ والقناة إيجابيا بهدف لمثله ليقتربا كثيرا من توديع مسابقة القسم الثانى، بينما تعادل النصر على ملعبه فى اللحظات الأخيرة أمام كوكاكولا بهدف لمثله ليقتسما الفريقان نقاط المباراة ويرفع النصر رصيده إلى 15 نقطة وكوكاكولا إلى 17 نقطة .

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كانت نتائج نفس الجولة فى المجموعة الأولى قد أسفرت عن تعادل البنك الأهلى على ملعبه مع الإعلاميين بهدفين لمثليهما ليفقد نقطتين ثمينتين فى سباق الصدارة ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ومازال فى الصدارة بينما رفع الإعلاميين بقيادة احمد صالح رصيده إلى 15 نقطة فى المركز التاسع للمجموعة .

كما تعادل بنى سويف خارج ملعبه مع شبان قنا سلبيا رافعا رصيده إلى 24 نقطة ويهبط للمركز الثالث بينما واصل أبناء قنا تفوقهم ورفعوا رصيدهم إلى 20 نقطة فى المركز الرابع، وعلى ملعبه بنجح حمادى استطاع الألومنيوم الإستفادة من النتائج السابقة وحقق الفوز على الفيوم بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ليقفز للمركز الثانى للمجموعة بفارق النقاط عن المتصدر بينما تجمد رصيد الفيوم عند 13 نقطة فى المركز العاشر .

كما جاءت باقى نتائج المجموعة فوز بترول أسيوط على طهطا بهدفين مقابل للاشئ ليرفع أبناء أسيوط رصيدهم إلى 17 نقطة فى المركز السادس بينما استمر طهطا فى المركز الأخير عند 4 نقاط، فى الوقت الذى حقق فيه سوهاج فوزا غاليا على المنيا بهدف مقابل للاشئ فى اللقاء الأول لأحمد كشرى كمديرا فنيا للسوهاجية ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، بينما تجمد رصيد المنيا عند نفس الرصيد، كما حقق تليفونات بنى سويف فوزا صعبا على ديروط بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 19 نقطة بينما تجمد رصيد ديروط عند 5 نقاط فى المركز الحادى عشر .