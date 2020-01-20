الوحدة يضم فارس العابدي من أوستن الأميركي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الوحدة السعودي، اليوم الاثنين، ضم اللاعب فارس العابدي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعقد يستمر حتى عام 2024.
وذكر الوحدة عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: أبرمت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر، وبحضور توفيق تونسي المشرف العام على كرة القدم، عقدا احترافيا مع اللاعب فارس العابدي (21 عاما). اللاعب فارس العابدي وحداوي حتى 2024.
وأوضح النادي أن العابدي لاعب الظهير الأيسر، لعب لفريق أوستن بولد الأميركي، كما مثل الولايات المتحدة ضمن الفئات السنية في عام 2017. وفي العام نفسه، لعب العابدي للمنتخب السعودي تحت 23 عاما، كما استدعي للمنتخب السعودي الأول.
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