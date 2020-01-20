شكرا لقرائتكم سعود آل سويلم يدعم النصر بمليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النصر، يوم الاثنين، عن تقديم سعود آل سويلم، الرئيس السابق للنادي، دعما ماليا يبلغ مليون ريال.
وقال النصر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ثمنت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، هذه المبادرة الداعمة لسعود آل سويلم، العضو الذهبي في النادي، والتي لا تستغرب منه تجاه ناديه.
يذكر أن آل سويلم تولى رئاسة النصر في الموسم الماضي، وحقق مع الفريق لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
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