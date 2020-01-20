محمد صلاح يتصدر الصحف الإنجليزية بعد قيادته ليفربول للفوز على المان يونايتد.. وتعلّق: «يا إلهي يا مو»

تصدر النجم العربي المصري محمد صلاح أغلفة الصحف الإنجليزية، صباح اليوم الإثنين، بعدما ساهم في فوز فريقه ليفربول على غريمه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذ الفوز، تمكن ليفربول من تعزيز موقعه فى صدارة "البريميرليج" برصيد 64 نقطة، مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام وست هام ستقام يوم 29 يناير الجاري، ليوسع الفارق مع الوصيف مانشستر سيتي إلى 16 نقطة حيث يملك السيتزين 48 نقطة، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة، في المركز الخامس.

وعنونت صحيفة "ذا صن"البريطانية صفحتها الأولى بـ "يا إلهي يا مو.. صلاح صعق يونايتد واحتفالات مستمرة في الريدز.. فان دايك وصلاح يستعرضان عضلاتهما على اليونايتد بفوز مريح في مشوارهم نحو اللقب".

وقالت صحيفة "الجارديان": "محمد صلاح يمنح ليفربول خطوة جديدة نحو حصد اللقب.. الريدز يبتعد عن مانشستر يونايتد بفارق 30 نقطة".

كما نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية صورة لمحمد صلاح خلال إحتفاله بتسجيل الهدف الثاني لفريق ليفربول فى شباك مانشستر يونايتد.

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وعلّقت الصحيفة قائلاً: "نحن فى طريقنا لحصد اللقب.. جماهير ليفربول تبدأ الاحتفال مبكراً باللقب بعد غياب طويل".

وعلّقت صحيفة "ميرور سبورت" قائلة: "ليفربول 2 – 0 مانشستر يونايتد.. كلوب للجماهير: يمكنها أن تحتفل بإقتراب تحقيق حلم البريميرليج".

وكتبت صحيفة "ديلي تيلجراف"البريطانية: "ليفربول 2 – 0 مان يونايتد..ضع قميصك على ليفربول".

يشار إلى أن محمد صلاح رفع رصيده التهديفي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي إلى 11 هدفاً، متساوياً مع زميله السنغالي ساديو ماني.