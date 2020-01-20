يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
لم يشهد التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر الاثنين أي تغيير، فبقيت المراكز العشرة الاولى على حالها وواصل الثلاثة الكبار، الاسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر تمركزهم في المراكز الثلاثة الأولى تواليا.
وكان التعديل الوحيد هو تقدم الروسي الشاب أندري روبيليف الفائز بلقب دورة الدوحة مطلع العام من المركز الثامن عشر للسادس عشر.
في ما يلي ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:
1- الإسباني رافايل نادال 10235 نقطة
2- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9720
3- السويسري روجيه فيدرر 6590
4- الروسي دانييل مدفيديف 5960
5- النمسوي دومينيك تييم 5890
6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5375
7- الألماني ألكسندر زفيريف 3345
8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 2870
9- الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 2335
10- الفرنسي غايل مونفيس 2565
كانت هذه تفاصيل خبر لا تعديل على مراكز الصدارة في تصنيف المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.