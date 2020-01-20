شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغرم رامى ربيعة 10 آلاف جنيه بعد الطرد أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرم مسئولو النادى الأهلى رامى ربيعة مدافع الفريق 10 آلاف جنيه وفقاً للائحة، بعد طرده فى مواجهة المقاولون العرب أمس الأحد، وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اللاعب بالعقوبة عقب إبلاغه بالأمر من قبل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وعلق السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على طرد رامى ربيعة فى الدقيقة 73 من عمر مباراة المقاولون العرب قائلاً، "ربيعة لم يتصرف بذكاء بشأن الحصول على الإنذار الثانى، كان عليه أن يتعامل بنوع من الهدوء والحنكة بعدما نال البطاقة الصفراء للمرة الأولى قبل أن يرتكب خطأ آخر ويتم طرده".

ورفض المدرب السويسرى التعليق على مستوى التحكيم قائلاً، "لا أرغب فى الحديث عن مستوى التحكيم لكن أرى أن الحكم أحتسب أخطاء كثيرة ضد الاهلى أكثر من المقاولون".

وفاز الأهلى على المقاولون بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان فى الدقيقتين 20 و80، خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثانى.

وضم تشكيل الأهلى كلا من: فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولى - عمرو السولية - محمد مجدى "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفى الهجوم جونيور أجاي، فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي، خط الوسط: محمد مجلى - معروف يوسف - كريم مصطفى وفى الهجوم سيف الدين لجزيرى - شكرى نجيب - محمد سالم.

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