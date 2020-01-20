شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو بعد عودته للزمالك: سنعمل على التتويج بكل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، عن سعادته البالغة بعودته من جديد وقيده فى قائمة الفريق الأبيض، موجهاً الشكر إلى مرتضى منصور رئيس النادى وأمير مرتضى المشرف على الكرة لدعمه فى قضيته مع الوداد المغربى والتواصل معه بصفة مستمرة لإيجاد حلول مناسبة ثم إنهاء إعارته للفريق المغربى لعدم حصوله على مستحقاته وعدم قيده بقائمة الفريق المغربى.

وقال كاسونجو، فى تصريحات نقلها موقع الزمالك الرسمى، "سعيد بقيدى فى قائمة الفريق، وسوف أبذل كل جهدى للظهور بشكل يرضى جماهير نادى الزمالك العظيمة فى كل مكان، أنا تحت أمر الجهاز الفنى للفريق فى أى وقت، أتمنى المشاركة فى المباريات رفقة زملائى من أجل المساهمة فى إسعاد جماهيرنا الكبيرة"

وأضاف كاسونجو، "أوجه الشكر للجماهير التى كانت تساندنى فى الفترة الأخيرة، سوف أبذل كل مجهودى لأكون عند حسن ظنهم، سنعمل جميعا على تحقيق الفوز بالبطولات خلال الموسم الحالى".

وتسلم مسؤولو الزمالك بطاقة الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، من الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم، تمهيداً لمشاركته مع الأبيض فى المنافسات المقبلة، بعد عودته للفريق عقب إنهاء إعارته للوداد المغربى.

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وأكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه تم قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو فى قائمة الفريق بالنادى بصورة رسمية، ليكمل الأبيض قائمته المحلية بصورة نهائية بعد قيد اللاعب الكونغولىوأضاف مرتضى منصور، فى تصريحات لموقع الزمالك الرسمى، أن الزمالك تسلم الكارنيه الخاص بقيد كاسونجو من اتحاد الكرة ليكمل قائمة الفريق المحلية ويحق له المشاركة مع الفريق فى المنافسات القادمة، وأنهى مسؤولو الزمالك إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق بشكل رسمى، ليصبح بذلك اللاعب الكونغولى جاهزاً للمشاركة مع الأبيض خلال الفترة المقبلة وبذلك أغلق مسؤولو قلعة ميت عقبة ملف انتقالات الشتاء بالنسبة للوافدين للفريق باستعادة المهاجم الكونغولى، حيث يمتلك الأبيض استبدالا وحيدا فى قائمته واستغله مسؤولو الزمالك فى قيد كاسونجو وذلك على حساب التونسى حمدى النقاز الذى انقطع عن تدريبات الفريق.

وكلف مسؤولو الزمالك الجهاز الإدارى بإنهاء إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجوفى قائمة الأبيض بسجلات اتحاد الكرة، للاستعانة بجهوده فى المرحلة المقبلة، حيث يرتبط الأبيض بمجموعة من المباريات المتتالية خلال المرحلة المقبلة بالمنافسات المختلفة على المستوى المحلى أو القارى وهو ما حدث حيث أنهى جهاز الفريق الإدارى إجراءات قيد اللاعب فى القائمة البيضاء.

ويبحث الزمالك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون فى المرحلة المقبلة عن مواصلة انتصاراته عقب تحقيق الفوز فى آخر 3 جولات من عمر مسابقة الدورى أمام أسوان وطنطا والجونة على الترتيب بنتائج 2 / 0 و 3 / 2 و 2 / 0، ورفع الأبيض رصيده بالانتصارات الثلاثة إلى 24 نقطة ويحتل بهم المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة ويستعد الفريق حالياً لخوض المواجهة الحاسمة للفريق فى دورى أبطال إفريقيا أمام مازيمبى الكونغولى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، والتى يبحث فيها الزمالك عن الفوز لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى.

وقررت إدارة الكرة بنادى الزمالك تنفيذ مطلب الفرنسى كارتيرون بقيد الكونغولى كاسونجو فى قائمة الفريق الأبيض، سواء المحلية أو الأفريقية، لذا يدرس الفرنسى كارتيرون الاستعانة باللاعب فى المرحلة المقبلة، والتى يستهلها الفريق بمواجهة مازيمبى، ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى.