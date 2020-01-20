شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يهزم أسوان 3/1 ويصعد 4 مراكز فى جدول الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتزع فريق وادى دجلة ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار، بعدما تغلب على فريق أسوان بنتيجة 3/1، فى اللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى استضافها استاد أسوان الرياضى.

الشوط الأول شهد تقدم فريق الغزلان على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة، افتتح حسام عرفات التسجيل فى الدقيقة 17 قبل أن يضيف عبد الكبير الوادى وأحمد بيكهام الهدفين الثانى والثالث على الترتيب.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى النقطة 13 ليتقدم 4 مراكز ليحتل المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد أسوان عند النقطة 9 فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

شهد الشوط الثانى محاولات هجومية لنادى أسوان من أجل تقليص الفارق عن طريق محمد الصباحى وأحمد الصغيرى.

وفى الدقيقة 63 أشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر لتاكيس جونياس مدرب وادى دجلة بسبب تخطى المنطقة الفنية، قبل أن يحتسب ركلة جزاء لأسوان فى الدقيقة 65 بعد تعرض فادى فريد مهاجم تماسيح للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وسجل فادى فريد مهاجم نادى أسوان الهدف الأول لفريقه فى شباك وادى دجلة ليقلص الفارق فى الدقيقة 65 بعد متابعة لركلة جزاء حصل عليها مهاجم أبناء الجنوب، حيث سددها فريد وتصدى لها حارس وادى دجلة قبل أن يتابع فادى فريد الكرة ويسددها بقوة فى الشباك الدجلاوية.

وفى الدقيقة 80 ألغى حكم المباراة هدفاً لصالح وادى دجلة بداعى التسلل، بعدما سدد حسام عرفات الكرة من فوق الحارس ليتابعها أحمد حسن قبل أن تدخل الكرة الشباك ويسددها ليحتسب الحكم تسلل على اللاعب أحمد حسن.

وتبادل الفريقان الأدوار الهجومية قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة النهاية فى الدقيقة فى الدقيقة 95 معلناً نهاية المباراة، بعد انتهاء الوقت اإضافى المقدر بـ خمس دقائق.

الشوط الأول

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بدأ نادى أسوان المباراة بضغط هجومى مستغلاً عامل الأرض، وفى الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، سدد فادى فريد مهاجم أسوان تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من محمد الصباحى صانع ألعاب تماسيح النيل، قبل أن يتصدى لها خالد وليد حارس مرمى دجلة ببراعة.

فى الدقيقة 17 كشر وادى دجلة عن أنيابه الهجومية، واستطاع حسام عرفات لاعب الغزلان أن يحرز هدف التقدم لفريقه وواصل وادى دجلة الضغط الهجومي، وفى الدقيقة 33 أضاف عبد الكبير وادى لاعب وادى دجلة الهدف الثانى لفريقه، بعد تمريرة سحرية من رجب عمران من منتصف الملعب لعبد الكبير الوادى الذى مر ببراعة من حارس المرمى سدد فى المرمى الخالي.

أضاف أحمد رمضان بيكهام الهدف الثالث لوادى دجلة بعد رأسية قوية فى الدقيقة 37 ليعمق من جراح أبناء الجنوب، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول فى الدقيقة 47.

وبدأ وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من:

وجاء تشكيل وادى دجلة كالتالي:

خالد وليد، رجب عمران، عبد الله محمود، محمود مرعي، أحمد سعيد، يعقوبا، محمد عبد العاطي، حسام عرفات، بوزاس، عبد الكبير العوادي، بيكهام.

فى بدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من:

إسلام سليمان فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، أحمد عامر، الحسينى سمير، محمد الصباحي، ابراهيم القاضي، عبد الله السنجهاوي، أحمد صغيري، فادى فريد، عبد الرحمن جبنة، مصطفى دويدار.