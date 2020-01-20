شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن عرض مناسب لإعارة مارسيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو النادى الأهلى عن عرض مناسب لإعارة حسين السيد ظهير أيسر الفريق بعد خروجه من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، ولم يتلق حسين السيد أى عروض من الخارج، فى الوقت الذى يكثف مسئولو الأهلى بحثهم عن عروض محلية للاعب الملقب بمارسيلو.

ولا يشارك حسين السيد مع الأهلى منذ تولى فايلر المسئولية الفنية فى ظل اعتماد المدرب السويسرى على التونسى على معلول بشكل أساسي، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة فى ظل ابتعاده التام عن المباريات.

وفاز الأهلى على المقاولون بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان فى الدقيقتين 20 و80، خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثانى.

وضم تشكيل الأهلى كلا من: فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولى - عمرو السولية - محمد مجدى "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفى الهجوم جونيور أجاي، فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي، خط الوسط: محمد مجلى - معروف يوسف - كريم مصطفى وفى الهجوم سيف الدين لجزيرى - شكرى نجيب - محمد سالم.