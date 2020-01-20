شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تدريبات منفردة لأليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد استعدادا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمال كبيرة يضعها جمهور الأهلى، على مهاجمه الجديد السنغالى أليو بادجى، لا سيما بعد المستويات التى يقدمها كل من وليد أزارو ومروان محسن مهاجما النادى الأهلى.

السنغالى أليو بادجى، حرص على نشر مقطعين عبر انستجرام الخاص به، أثناء تدريباته المنفردة على المرمى، ولم يعلق عليهما، مكتفيا برمز "النسر" شعار النادى الأهلى..

وقال بادجى الوافد الجديد للنادى الأهلى، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، أنه سعيد بالتواجد فى نادى بحجم الأهلى، ولديه طموحات كبيرة مع ناديه الجديد.

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ويُجهز مسئولو النادى الأهلى السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثانى صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.

واكتفى السنغالى إليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد فى مران أول أمس على ملعب التتش، بالتأهيل والجرى حول الملعب، وظهر بادجى فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، والتقى المهاجم الجديد بأليو ديانج لاعب وسط الأهلى، كما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى جلسة سريعة مع السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد عقب ظهور اللاعب فى النادى للمرة الأولى.

وجاءت جلسة عبد الحفيظ مع اللاعب السنغالى بمكتب الأول للترحيب بعد التوقيع مع القلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى قادماً من نادى رابيد فينا النمساوى.

كذلك ذكرت تقاريرأن إدارة الأهلى بدات تستعد مُبكراً لانتقالات الصيف المقبلة خاصة وأن الفريق الأحمر أنهى سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعدما ضم الثنائي كهربا وآليو بادجي ولم يعد لديه أماكن شاغرة في القائمة من أجل ضم لاعبين جدد، وتؤكد المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء أن بوصلة الاهلي بدأت تتجه حالياً تحو تدعيم الدفاع حيث يعانى هذا المركز من إصابات مُتتالية أصابت الجهاز الفنى بحالة من القلق والترقب دائماً لذا طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق ضرورة تدعيم هذا المركز.