شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهاجم طلائع الجيش بـ قمر وسيسيه وأكوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء طلائع الخيش فى الخامسة مساء اليوم فى الجولة الرابعة عشر للدورى.

وجاءت تشكيل الاتحاد السكندرى على النحو التالى :

حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع : السيد سالم ، محمد أنور ، إسلام جمال ومحمود شعبان

خط الوسط : أحمد نبيل " مانجا " ، نور السيد ، وأحمد رفعت

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خط الهجوم : أكوى ، خالد قمر ، رزاق سيسية

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر 3 وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً.

وطالب طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لاعبيه بتجنب الأخطاء الدفاعية الساذجة التى يقعون فيها، وتكلفهم أهدافاً غريبة ونزيف للنقاط بشكل مستمر، وشدد المدير الفنى على لاعبيه ضرورة عدم تكرار مثل هذه الأخطاء الساذجة فى مواجهة زعيم الثغر ،ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام زعيم الثغر مكون من : "محمد بسام ، محمد أبوالمجد بوشا، علي الفيل، أحمد سامي، عاصم صلاح ، عمرو عماد السيسي، الجابوني فرانك ستيفين أنجوانجا، مهند لاشين ، السنغالي تالا نداي، عمرو جمال، أحمد عبدالرحمن زولا".

ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لخطف النقاط الثلاث وإستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق قبل مواجهة الاسماعيلى بالبطولة العربية .