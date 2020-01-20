شكرا لقرائتكم خبر عن فادي فريد يسجل الهدف الأول لأسوان أمام وادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل فادي فريد مهاجم نادي أسوان الهدف الأول لفريقه في شباك وادي دجلة ليقلص الفارق في الدقيقة 65 وتصبح النتيجة 3/1 لصالح وادي دجلة، بعد متابعة لركلة جزاء حصل عليها مهاجم أبناء الجنوب، حيث سددها فريد وتصدى لها حارس وادي دجلة قبل أن يتابع فادي فريد الكرة ويسددها بقوة في الشباك الدجلاوية.

كان الشوط الأول قد شهد تقدم فريق الغزلان على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة، حيث افتتح حسام عرفات التسجيل في الدقيقة 17 قبل أن يضيف عبد الكبير الوادي وأحمد بيكهام الهدفين الثاني والثالث على الترتيب.

شهد الشوط الثاني محاولات هجومية لنادي أسوان من أجل تقليص الفارق عن طريق محمد الصباحي وأحمد الصغيري إلا أنها لم تترجم إلى أهداف في شباك الفريق الدجلاوي.

في الدقيقة 63 أشهر حكم اللقاء، الكارت الأصفر لتاكيس جونياس مدرب وادي دجلة بسبب تخطي المنطقة الفنية، قبل أن يحتسب ركلة جزاء لأسوان في الدقيقة 65 بعد تعرض فادي فريد مهاجم تماسيح للعرقلة داخل منطقة الجزاء

وبدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من:

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وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

خالد وليد، رجب عمران، عبد الله محمود، محمود مرعي، أحمد سعيد، يعقوبا، محمد عبد العاطي، حسام عرفات، بوزاس، عبد الكبير العوادي، بيكهام.

في بدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من:

إسلام سليمان في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، أحمد عامر، الحسيني سمير، محمد الصباحي، ابراهيم القاضي، عبد الله السنجهاوي، أحمد صغيري، فادي فريد، عبد الرحمن جبنة، مصطفى دويدار.