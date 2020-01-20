شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس سبورتنج: لا مجاملات أو حسابات انتخابية لإعادة حق ضحية الجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كريم سرور، عضو مجلس إدارة نادى سبورتنج، أنه لن يكون هناك أى مجاملات أو حسابات انتخابية أو شخصية فى إعادة حق الطفلة عايدة ضحية أزمة الجمباز فى النادى السكندرى، وتم إيقاف نشاط أكاديمية الجمباز بالنادى وكذلك إيقاف المدربة والمشرفة على الأكاديمية، مشددا على رفضه ذلك قائلا، "لن أسمح بأى حسابات انتخابية لإعادة حق الطفلة عايدة".

وترجع أزمة اللاعبة إلى إصابتها بخلع فى مفصل الحوض نتيجة حركة عنيفة من المدربة بالأكاديمية التابعة للنادى، وهو ما سيؤثر على حركة الطفلة صاحبة الخمس سنوات فيما بعد.

وأضاف سرور، أن مجلس سبورتنج شكل لجنة فنية لتحدد مدى صحة الحركة التى قامت بها المدربة مع اللاعبة، وهل هى حركة فنية أم لا، خاصة أنه بالرجوع إلى الكاميرات فى الأكاديمية رأينا مدى صعوبة المشهد الذى تعرضت له الطفلة من عنف خلال الحركة بالإضافة إلى اكتشاف مفاجآت تخص المدربة بالرجوع إلى الشق التدريبى لها حيث تبين أنها غير مسجلة فى الاتحاد أو نقابة المهن الرياضية.

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وكشف عضو مجلس الإدارة أن هناك أموراً لا تستدعى الانتظار للتحقيق بل تحتاج إلى قرارات مباشرة، لذلك طلب إقالة مدير النشاط الرياضى، إلا أن مجلس الإدارة لم يكتمل لاتخاذ القرار، على أن يتم اتخاذ قرار الإقالة فى الجلسة المقبلة.

وأشار كريم سرور إلى أنه يتضامن مع الموضوع مع إعلان المسئولية عما حدث فى ظل كونه أحد أعضاء المجلس، والأكاديمية تتبع النشاط الرياضى بالنادى، لذلك سيتم العمل على إعادة النظر فى هيكلة المنظومة الرياضية بسبورتنج.

يذكر أن الطفلة عايدة تبلغ من العمر 5 سنوات تعرضت لخلع فى مفضل الحوض نتيجة حركة عنيفة قامت بها المدربة، وتم إبلاغ مسئولى اتحاد اللعبة، رسميا أمس لتشكيل اللجنة الفنية.