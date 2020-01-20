شكرا لقرائتكم خبر عن الثالثة عصراً موعداً لفتح أبواب ملعب مواجهة الزمالك ومازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح أبواب ملعب السلام فى الثالثة عصر الجمعة المقبل أمام جماهير الزمالك لحضور مباراة فريقها أمام مازيمبى، الذى سيقام على الاستاد ذاته، لدعم الفريق الأبيض فى المباراة التى تجمع الزمالك مع مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويبحث الزمالك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون فى المرحلة المقبلة عن مواصلة انتصاراته عقب تحقيق الفوز فى آخر 3 جولات من عمر مسابقة الدورى أمام أسوان وطنطا والجونة على الترتيب بنتائج 2 / 0 و 3 / 2 و 2 / 0، ورفع الأبيض رصيده بالانتصارات الثلاثة إلى 24 نقطة ويحتل بها المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة، ويستعد الفريق حالياً لخوض المواجهة الحاسمة للفريق فى دورى أبطال أفريقيا أمام مازيمبى الكونغولى، التى ستقام الجمعة المقبل، ويسعى فيها الزمالك عن الفوز لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، حيث اقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى قبل الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

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ويخوض الزمالك حاليًا، تدريباته بشكل منتظم على ملعبه استعدادا للمواجهة المرتقبة مع مازيمبى الكونغولى الذى أعلن مسؤوليه غياب قائد الفريق تريسور مبوتو ضد الأبيض، وأكد مسؤولو مازيمبى الكونغولى غياب تريسور مبوتو قائد الفريق ضد الزمالك فى المباراة المقبلة بسبب معاناته من مشكلة صحية.

وكشف ميهايو كازيمبى، مدرب مازيمبى الكونغولى، عن قائمة تضم 18 لاعباً للسفر إلى القاهرة مساء اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة الزمالك وجاءت القائمة كالتالى:"سيلفان جبوهو وإبراهيم مونكورو فى حراسة المرمى ثم جوديت ماسينجو، ونيلو كوليبالي، جوزيف بنسون أوتشايا، كاباسو تشونجو، تاندى موابي، كريستيان كوفى كوامي، جان فيتال أووريجا، إسحاق أمواه، باتو كابانجو، إيسينا مونيكا تشيبانجو، جاكسون موليكا، شيكو يوشيني، رينفورد كالابا، دجو إيساما مبيكو، كيفين مونديكو، جلودى ليكونزا".

وكان قائد مازيمبى تريسور مبوتو قد زار شباك الزمالك حين فاز مازيمبي، المتوج بدورى الأبطال 5 مرات، على حامل لقب الكونفدرالية بنتيجة 3-صفر فى الجولة الأولى من دور المجموعات وكان تريسور مبوتو قد عاد للمشاركة مع الفريق فى مباراة بريميرو دى أجوستو الأنجولى فى الجولة الماضية من دور المجموعات بعد أن تم رفع الإيقاف عنه من قبل إدارة النادى على خلفية اعتراضه على المدير الفنى للفريق بامفيل مهايو بعدما أخرجه فى مباراة موتيما بيمبى فى الدوري.