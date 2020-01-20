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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 20 يناير 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، والتى كان أبرزها الاتفاق السعودى يطلب رسمياً ضم وليد أزارو من الأهلي، وكارتيرون يُلزم شيكابالا بخوض مران إضافى قبل مواجهة مازيمبى.

الاتفاق السعودى يطلب رسمياً ضم وليد أزارو من الأهلي

كشف مصدر بالنادى الأهلى أن نادى الاتفاق السعودى أرسل خلال الساعات الماضية عرضاً رسمياً لشراء أو استعارة وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الشتوى الجارى بعد استقرار الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على رحيله لقيد السنغالى أليو بادجى، الذى تم التعاقد معه من فريق رابيد فيينا النمساوى لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجارى.

كارتيرون يُلزم شيكابالا بخوض مران إضافى قبل مواجهة مازيمبى

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك فى التدريبات الجماعية المقامة حالياً بملعب النادى، وأدى اللاعب تدريبات الكرة وخاض التقسيمة ثم استكمل المران بمجموعة من التدريبات البدنية فى صالة الجيمانزيوم، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الأبيض لمواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يخاطب نظيره النمساوى لإرسال بطاقة أليو بادجى لاعب الأهلى

أرسل اتحاد الكرة طلباً إلى نظيره النمساوى للحصول على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب أليو بادجى، مهاجم الأهلى الجديد القادم من رابيد فيينا النمساوى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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الترجي و5 أندية تونسية تكشف خطط النجم الساحلي للأهلي

حصل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على 6 تسجيلات لمباريات النجم الساحلى التونسي لدراسته، استعدادا لمواجهة الأحد المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، واستعان فايلر بتسجيلات مباريات النجم الساحلى أمام الترجى والأفريقى ونجم متلوى التونسيين فى الرابطة التونسية المحترفة الأولي، بالإضافة إلى مباراتى النجم الساحلى أمام الهلال السودانى فى تونس والسودان.

صالح جمعة يصعد الأزمة ويرفض الخروج معاراً من الأهلي

صعد صالح جمعة لاعب وسط الأهلى أزمته مع إدارة ناديه، بعد إعلانه رفض الخروج معاراً، مشترطاً الرحيل بشكل نهائى عن القلعة الحمراء أو الاستمرار داخل صفوف الفريق حتى نهاية عقده.

تقلص فرص لحاق عبد الله جمعة بمباراة الزمالك أمام مازيمبى

حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حالياً على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات لمواجهة مازيمبى الكونغولى يوم الجمعة المقبل باستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وجاءت الجلسة فى حضور الثنائى سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز مدربى الفريق، لشرح بعض النقاط الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران، ومنح اللاعبين بعض النصائح الفنية بالإضافة إلى شرح بعض الأخطاء التى ظهرت خلال الفترة الأخيرة وكيفية تلافيها.

عبد الله جمعة ينصح شقيقه صالح بالرحيل عن الأهلي

وجه عبد الله جمعة، نجم نادى الزمالك، نصيحة لشقيقه صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، على خلفية أزمة الأخير مع ناديه، والتى تسببت فى إعلان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر عدم رغبته فى تواجد صالح جمعة بصفوف الفريق خلال المؤتمر الصحفى لمباراة المقاولون العرب فى الدورى العام والتى حسمها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.