شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفوض عمرو الجناينى بالتوقيع على عقد شركة الملابس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوّضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عمرو الجناينى رئيس اللجنة بالتوقيع على عقد شركة الملابس الجديدة الذى سيتم توقيعه خلال الأيام المقبلة.

ويتوجه غداً وفد ثلاثى من اتحاد الكرة، يضم محمد فضل وأحمد عبد الله عضوى اللجنة وحمادة زاهر مدير التسويق، من أجل الاتفاق على كافة البنود، من حيث النوع والعدد والشكل والمدة وإعداد عقد، على أن يوقع من جانب عمرو الجناينى قبل إرساله إلى الشركة الألمانية وتحتفظ الجبلاية بنسخة من العقد.

وقال مسئولو اللجنة الخماسية، إن المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة وقع مذكرة تفاهم فقط مع الشركة الألمانية، إلا أنه لم يتم توقيع العقود وتحديدا حتى 2022، لذا ستقوم اللجنة الحالية بالتوقيع بعد سفر الوفد الثلاثى والتوصل لاتفاق على كافة التفاصيل وكذلك شكل قميص المنتخب الجديد.

Advertisements

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير، برئاسة عمرو الجناينى، الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.

وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الجارى على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم، ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، وقام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هى استادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبى، وتم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد فى اجتماع محمد فضل مع عارف العوانى أمين عام مجلس أبو ظبى الرياضى، وشهد الاتفاق على تفاصيل الاتفاق الذى تضمن إقامة المباراة فى التاسعة مساء الخميس 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 فبراير.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة.