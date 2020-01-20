شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. صدمة جديدة لحارس الزمالك بعد الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أوقات صعبة، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني لفريقه، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الذى قرر الاعتماد على زميله محمد أبو جبل بشكل أساسي فى حراسة العرين الأبيض سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.

صدمات محمد عواد الكروية خلال الموسم الحالي، لم تتوقف عند تواجده الدائم على مقاعد بدلاء الزمالك فى الآونة الأخيرة، حيث سيتعرض اللاعب لصدمة جديدة خلال الأيام المقبلة، بعد جلوسه على دكه فريقه طوال الفترة الماضية.

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وطلب محمد عواد حارس مرمي الزمالك ، من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ، إعادته للمشاركة أساسيا في مباريات الفارس الأبيض ، بعدما غاب عن المشاركة بالفترة الأخيرة في كل البطولات.

وأكد عواد لكارتيرون أنه يرغب في المشاركة أساسيا في المباريات حتي يتمكن من الانضمام لصفوف المنتخب مرة أخرى، وقال عواد للمدرب الفرنسي أنه في حالة عدم الاعتماد عليه فإنه سيطلب الرحيل رسميا من الفريق سواء في الانتقالات الشتوية الجارية حاليا أو أي توقيت يشعر اللاعب بعدم الرغبة في وجوده داخل الفريق.

واستقر كارتيرون على مواصلة الاعتماد على محمد أبو جبل فى حماية عرين الزمالك أمام مازيمبى الكونغولى بعدما كان يدرس إعادة محمد عواد لحراسة الأبيض أمام المصرى فى الدورى إلا إن تأجيل مواجهة الأخير سيجعله يستمر فى الاعتماد على أبو جبل بعد تجهيزه لمواجهة مازيمبى حيث كان يعانى من إصابة فى الكتف عقب مواجهة الجونة الأخيرة بالدورى.

وعلى الرغم من تعافى أبو جبل ومشاركته فى التدريبات الجماعية إلا إن المدرب الفرنسى كان يرغب فى تواجد عواد أمام المصرى وتجهيز أبو جبل لمواجهة مازيمبى وعقب تأجيل مواجهة الفريق البورسعيدى سيكون بذلك اعتماد كارتيرون على جهود أبو جبل بصورة طبيعية مع إرجاء إعادة عواد لحراسة مرمى الأبيض للمرحلة المقبلة.